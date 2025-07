Alex G, Billie Marten e Jade Bird tra i dischi usciti oggi

I 10 album più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:

1. Billie Marten: ‘Dog Eared’

Sophisti-folk



2. Alex G: ‘Headlights’

Slacker-folk



3. Vines: ‘I’ll Be Here’

Ambient-pop

4. Natalie Bergman: ‘My Home Is Not In This World’

Hypnagogic-pop

5. Forth Wanderers: ‘The Long This Goes On’

Indie-pop

6. Panic Shack: ‘Panic Shack’

Indie-punk

7. Disiniblud: ‘Disiniblud’

Experimental-pop

8. Coral Grief: ‘Air Between Us’

Dream-pop

9. Lord Huron: ‘The Cosmic Selector Vol. 1’

Indie-folk



10. Jade Bird: ‘Who Wants To Talk About Love?’

Folk-rock



Questa settimana potete ascoltare anche: Hard Life, Laura Jane Grace, We Are Scientists, Bush, Niklas Paschburg.