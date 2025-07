Alice Phoebe Lou, nuovo LP a fine ottobre

Alice Phoebe Lou aveva recentemente condiviso una serie di singoli, dando la chiara idea che presto sarebbe giunto l’annuncio di un nuovo album. L’ufficialità è arrivata venerdì: ‘Oblivion’ sarà il suo sesto LP in carriera, e uscirà il prossimo 24 ottobre per Nettwerk.

Non è ancora chiaro se quella che vi postiamo sarà la copertina definitiva del disco; di certo in scaletta ci saranno ‘You And I’ ‘The Surface’, ‘Old Shadows’ e la nuovissima ‘Pretender’. Sono tutte state registrate nel corso di quest’anno a La Pot Studio di Berlino.

Afferma la cantautrice sudafricana: “Dopo cinque album con la band, ho aperto il mio scrigno delle canzoni più personali che ho accumulato nel corso di un decennio. Canzoni che non sono state inserite in altri album, alcune delle quali non avrei mai pensato potessero vedere la luce. Ho intrapreso il coraggioso ed emozionante viaggio di registrarle così come sono, con amore e giocosità, tanto semplici e tutte mie.”