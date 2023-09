Altre 4 canzoni dalle Boygenius

Le Boygenius hanno altre quattro canzoni nuove da far ascoltare ai propri fan. Verranno raccolte in un EP denominato ‘The Rest’ che uscirà il prossimo 13 ottobre.

Il titolo pare una chiara allusione a brani esclusi da ‘The Record’, l’LP pubblicato a fine marzo. Al momento non sono stati rivelati molti altri dettagli. Delle tracce in scaletta è stata reso noto soltanto come si chiama la prima, ‘Black Hole’, ma non ne è stato diffuso alcun estratto. Sinora l’hanno potuta ascoltare soltanto coloro che erano a Boston ieri sera per il concerto dell tre cantautrici americane (ma qualcuno di loro ha postato un video amatoriale del pezzo su YouTube).

Come per l’album, anche nel formato ridotto il mega-team produttivo rimane pressoché invariato: hanno contribuito all’opera Tony Berg, Jake Finch, Ethan Gruska, Calvin Lauber, Colin Pastore e Marshall Vore.