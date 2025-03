Altre tre date (a luglio) per i Black Country New Road

Saranno infine quattro i concerti in Italia per i Black Country New Road. Oltre a quello, già in calendario di sabato 25 ottobre ai Magazzini Generali di Milano, ne sono stati programmati altri tre a luglio.

Il collettivo inglese si esibirà venerdì 4 luglio in piazza Castello a Sesto al Reghena (PN) per Sexto ‘Nplugged, sabato 5 al Lars Rock Fest di Chiusi (SI) e domenica 6 all’Arti Vive Festival di Soliera (MO).

I biglietti saranno in prevendita da venerdì sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Su quest’ultima piattaforma compare il prezzo per la data emiliana, che è di 21,10 euro.

Il 4 aprile uscirà ‘Forever Howlong’, secondo o terzo album (a seconda del tipo di conteggio) per il sestetto formatosi a Cambridge.