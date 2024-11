Altre tre date in estate per i Franz Ferdinand

Non solo il concerto del 20 febbraio a Milano: i Franz Ferdinand torneranno di nuovo in Italia nel 2025, e la per la seconda tornata i concerti saranno addirittura tre.

Alex Kapranos e compagni si esibiranno giovedì 28 agosto all’interno dell’AMA Music Festival di Romano d’Ezzelino (VI), venerdì 29 a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli (FC) per la rassegna Acieloaperto, e sabato 30 agosto all’Auditorium di Roma per il Summer Fest.

Sarà un’ulteriore occasione per ascoltare le canzoni del nuovo LP della band scozzese, ‘The Human Fear’, in arrivo il 10 gennaio prossimo, e dal quale sono già stati anticipati due brani, ‘Audacious’ e il più recente ‘Night Or Day’.

I biglietti per i tre show saranno in prevendita da martedì 3 dicembre sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, non siamo ancora a conoscenza dei prezzi.