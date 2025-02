Altri due concerti per gli Stereophonics

Oltre al concerto all’Alcatraz di Milano mercoledì 14 maggio (già sold out), gli Stereophonics ne hanno messi in calendario altri due per l’estate. La band gallese suonerà anche all’AMA Music Festival di Romano D’Ezzelino (VI) giovedì 28 agosto (nella stessa serata dei Franz Ferdinand) e all’Auditorium Parco della Musica di Roma venerdì 29.

Saranno ulteriori occasioni per ascoltare live le canzoni del nuovo album, ‘Make ‘em Laugh, Make ‘em Cry, Make ‘em Wait’, il tredicesimo LP della loro carriera, che uscirà il 25 aprile via EMI.

I biglietti per la data nella capitale saranno in prevendita da venerdì (21/2) sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Già disponibili quelli per la kermesse veneta, su Vivaticket costano 60,95 euro.