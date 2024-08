Anche Ben Gibbard nel nuovo album di Toro Y Moi

Da un paio di mesi è noto che il nuovo album di Toro Y Moi si chiamerà ‘Hole Erth’. Uscirà il 6 settembre per Dead Oceans con una serie di featuring di assoluto rispetto: Porches, Kevin Abstract, Glaive, Kenny Mason, Don Toliver, Duckwrth, Elijah Kessler, Lev e… Ben Gibbard.

Proprio il frontman dei Death Cab For Cutie è il co-protagonista vocale di uno dei due brani svelati oggi, denominato ‘Hollywood’, “che per la voce di Ben era il fit perfetto”, afferma il deus ex machina del progetto Dan Bear.

Della scaletta di tredici tracce, molte delle quali vengono rappate dallo stesso Bear, sono già quattro quelle rese pubbliche. Oltre alla succitata, ci sono anche ‘Heaven’ (che campiona una canzone dei Broken Social Scene), ‘Tuesday’ e ‘CD-R’, altra novità odierna che, a partire dal titolo, “rende omaggio ai giorni precedenti le playlist e lo streaming, in cui le scelte venivano fatti dagli uomini e non dagli algoritmi”.