A Ypsigrock anche gli English Teacher e il ritorno dei Wu Lyf

Comincia a delinearsi in via definitiva il cartellone di Ypsigrock. Oggi si sono aggiunti due nomi importanti, come quello dei vincitori dell’ultimo Mercury Prize, gli English Teacher, e dei Wu Lyf, tornati insieme dopo uno iato che durava dal 2012.

Oltre a costoro, calcheranno i palchi di Castelbuono (PA) anche anche Divorce, Yunè Pinku, Carpetman e Milo Korbenski, che vanno ad aggiungersi ai già annunciati: i Voidz di Julian Casablancas, CocoRosie, Lucio Corsi, Alan Sparhawk (dei Low), Public Service Broadcasting, Porridge Radio, Lambrini Girls, Offlaga Disco Pax, Maruja, Sylvie Kreusch, Ugly, Jacob Alon, Yaeger, Mermaid Chunky, Martha Da’ro, Deary, Ebbb, Makeshift Art Bar e Yasmina.

Copia incolliamo dalla press-release anche la suddivisione giornaliera degli show: giovedì 7 agosto si esibiranno Lucio Corsi, Lambrini Girls, Disco Pax, Maruja e Carpetman; venerdì 8 agosto: CocoRosie, Porridge Radio, Ugly, Mermaid Chunky, Milo Korbenski e Makeshift Art Bar; sabato 9 agosto Voidz, Wu Lyf, Alan Sparhawk, Yunè Pinku, Martha Da’ro, Deary e Yasmina; domenica 10 agosto English Teacher, Public Service Broadcasting, Divorce, Sylvie Kreusch, Jacob Alon, Yaeger ed Ebbb. I diversi “TBA” disseminati lasciano intendere ulteriori aggiunte.

I biglietti sono da tempo disponibili su Dice. Gli abbonamenti ai quattro giorni della manifestazione costano 125,89 euro; quelli per la singola serata 51,41 euro.