Anche per i Robber Robber sta per uscire il secondo album

Una nuova etichetta e un nuovo album (il secondo della loro ancor breve carriera) per i Robber Robber. La band noise-rock di Burlington, Vermont, pubblicherà ‘Two Wheels Move The Soul’ il prossimo 3 aprile via Fire Talk.

Il disco è scritto e prodotto dai due leader del gruppo, Nina Cates (voce, chitarra) e Zack James (batteria, chitarra), che proprio durante il periodo della scrittura e della registrazione hanno ricevuto la notizia che la loro casa stava per essere demolita. Hanno così dovuto dormire sui divani di amici musicisti, tra cui quelli di Lily Seabird, Greg Freeman, ed Echo Mars dei Thus Love, e trasmettere la loro inquietudine nelle nuove composizioni.

Anche per questo l’LP promette di contenere “brani post-punk infuocati, inni per slacker esauriti e melodie per addolcire ogni pillola amara ingoiata lungo il cammino”. È già stato anticipato da due tracce: ‘Talkback’, diffusa a novembre, e il nuovo singolo ‘The Sound It Made’. “Come nel caso della maggior parte della nostra musica, abbiamo cercato di lasciarci guidare dal nostro istinto e di creare qualcosa che fosse viscerale e immediato”, afferma il quartetto americano a proposito del pezzo, parte di una scaletta che ne conterrà in totale undici.



