Anche un disco di canzoni per Steve Gunn

Nel 2025 Steve Gunn non manderà nei negozi di dischi soltanto un album strumentale (‘Music For Writers’, uscito il mese scorso). Arriverà anche un album di canzoni, che si chiamerà ‘Daylight Daylight’ e che uscirà il prossimo 7 novembre per l’etichetta canadese No Quarter.

Secondo una nota, il musicista americano “ha voluto catturare l’intimità del suonare da solo”. A coadiuvarlo solo il produttore James Elkington, vecchio amico e collaboratore di lunga data che ha anche prodotto il suo LP 2019, ‘The Unseen In Between’. I due hanno lavorato ai Nada Studios (di proprietà dello stesso Elkington) a Chicago, dopo una prima fase in cui Steve registrava demo solisti e li inviava a James, che aveva carta bianca per sviluppare gli arrangiamenti da solo.

Nonostante “un sussurro di synth, una sovra-incisione di chitarra, una linea di percussioni smorzata” sono rimasti fedeli alla relativa essenzialità del loro approccio iniziale. All’opera hanno contribuito anche Macie Stewart (violini e viola), Ben Whiteley (violoncelli), Nick Macri (contrabbasso) e Hunter Diamond (fiati). Delle sole sette tracce in scaletta ne è stata condivisa una prima, che si intitola ‘Nearly There’.

