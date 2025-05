Ancora un disco dei Black Keys, si intitola ‘No Rain, No Flowers’

Appena un anno e qualche mese dopo l’uscita di ‘Ohio Players’, i Black Keys torneranno a pubblicare un album di inediti: ‘No Rain, No Flowers’ arriverà l’8 agosto via Easy Eye/Warner Bros.

Si dice che la fretta sia cattiva consigliera, e difatti non è una buona notizia che Dan Auerbach e Patrick Carney abbiano deciso di ingaggiare ben tre co-writer per quello che sarà il tredicesimo album del loro sodalizio: Rick Nowels (già nel ruolo con Lana Del Rey), Daniel Tashian (recentemente al lavoro con Demi Lovato), oltre che il tastierista dei Roots Scott Storch.

Una combo che ha partorito undici nuove canzoni, tra cui vi è il singolo che sia opener che title-track dell’opera, la seconda di fila ad avere così tanti co-creditori dopo una carriera di loro esclusivo cantautorato.

I Black Keys suoneranno i pezzi nuovi in Italia in estate: martedì 15 luglio all’AMA Music Festival di Romano d’Ezzelino (VI) e mercoledì 16 al Rock In Roma presso l’Ippodromo delle Capannelle.