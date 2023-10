Ancora un singolo dagli English Teacher

Il loro album di debutto è uno dei più attesi degli ultimi anni, ma gli English Teacher non ne hanno ancora svelato i dettagli. Secondo NME potrebbe uscire all’inizio del prossimo anno, e probabilmente conterrà il nuovo singolo svelato venerdì.

‘Nearly Daffodils’ fa parte di “una nuova era” per la band, che dunque implicitamente ammette di aver già attraversato un periodo di crisi creativa. “Parla di cuore spezzato e dell’accettazione di un potenziale non realizzato“, afferma la frontwoman Lily Fontaine in una nota. “Per quanto si possa desiderare qualcosa, per quanto ci si possa impegnare nella sua crescita o nel suo sviluppo, per quanto si possa immaginare la sua realizzazione, la vita è una rogna e inarrestabile come un treno merci”, aggiunge.

In estate era uscito un altro singolo, altrettanto vibrante: ‘The World’s Biggest Paving Slab’, che potrebbe anch’esso essere incluso nell’esordio di prossima pubblicazione.