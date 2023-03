Andy Shauf: ‘Norm’ (Anti-, 2023)

Genere: soft-folk | Uscita: 10 febbraio 2023

Questa volta Andy Shauf non aveva intenzione di comporre un altro concept album. Dopo la festa narrata da ‘The Party‘ (2016) e le dinamiche da bar di ‘The Neon Skyline‘ (2020) approfondite ulteriormente in ‘Wilds‘ (2021), il cantautore canadese aveva in animo di realizzare un disco “normale”, in cui le canzoni rappresentassero esclusivamente sé stesse. Da qui il titolo di ‘Norm‘, che poi però è divenuto il nome di uno stalker che si trasforma in killer. Mentre scriveva i suoi nuovi brani, infatti, non è riuscito a non notare che avrebbe potuto metterli in sequenza per raccontare un’altra storia. Le voci narranti, a questo giro, sono però tre diverse: il succitato Norm, un camionista ex fidanzato della ragazza attenzionata e poi uccisa, e niente meno che Dio, a cui non riesce, però, di evitare il delitto.

Musicalmente, Shauf rende bene l’atmosfera un po’ creepy delle sue narrazioni grazie al consueto minimalismo sonoro, che si serve però di una vasta strumentazione (moltissime tastiere, fiati, archi), e al suo flebile tono di voce che sfocia frequentemente nel falsetto. L’incedere placido e mellifluo viene spesso stranito da qualche trovata strumentale che dona brio e incertezza alle sue composizioni, suonate e prodotte dallo stesso musicista di Regina (capoluogo del Saskatchewan). L’amico Nicholas Olson è l’unica persona ad averlo aiutato a realizzare questo disco, perfezionando con lui l’originale storytelling.

Ne è uscito un altro ottimo lavoro, come i precedenti estremamente caratterizzato e assolutamente riconoscibile. Non molto dissimile da quanto di Andy Shauf ormai conosciamo, ma che permette di aggiungere altre canzoni a un ipotetico best of della sua produzione, come l’opener ‘Wasted On You‘, la pimpante ‘Halloween Store‘, oltre a ballate emotivamente dense quali ‘Catch Your Eye‘ e ‘Sunset‘. Forse, l’unico difetto di ‘Norm‘ è di essere leggermente ridondante dal punto di vista musicale, ma conferma ulteriormente il suo autore come uno dei songwriter più arguti e brillanti della contemporaneità.

VOTO: 🙂