Anna B Savage, nuovo album e concerto a Milano

Il verde che campeggia sulla copertina del terzo album di Anna B Savage (che uscirà per City Slang il 24 gennaio), è sì un richiamo bucolico al titolo del disco, ‘You & I Are Earth’, ma anche un omaggio alla (per l’appunto) verde Irlanda, luogo in cui la cantautrice londinese ha trovato casa e amore.

Non è un caso che nel primo estratto, un brano denominato ‘Agnes’, compaia il featuring della collega irlandese Anna Mieke, che il produttore del disco, John ‘Spud’ Murphy, risieda a Dublino, e che come collaboratori nel resto della scaletta ci siano perlopiù musicisti locali, come Kate Ellis e Caimin Gilmore dei Crash Ensemble o Cormac MacDiarmada dei Lankum.

Si legga nella nota sulla pagina Bandcamp dell’artista: “La gentilezza è una pietra di paragone radiosa nel disco quanto la sua appartenenza al pianeta terra, che Savage attribuisce al luogo in cui si trova attualmente, sia geograficamente che emotivamente. E letteralmente il disco testimonia un particolare pezzo di terra, l’Irlanda, e il rapporto di Savage con la sua nuova casa.”

In Irlanda però Anna non vi resterà per sempre. Ad esempio, lunedì 28 aprile 2025 sarà all’ARCI Bellezza di Milano per la sua unica data italiana. I biglietti saranno disponibili da domani su Dice a 17,25 euro.