Another Sky: ‘Music For Winter Vol. 1’ EP (Fiction, 2021)

Genere: alternative-rock | Uscita: 1 gennaio 2021

A soli quattro mesi dal solidissimo debutto ‘I Slept On The Floor‘, gli Another Sky hanno già confezionato il seguito, sebbene in formato ridotto. ‘Music For Winter Vol. 1‘ propone altre sei composizioni della band capitanata da Catrin Vincent, l’esatta metà di quelle contenute nell’LP uscito ad agosto, ma mette anche in mostra qualità diverse rispetto all’acclamato esordio: “L’inverno è la stagione ideale per della musica sobria“, afferma la frontwoman nella nota stampa introduttiva, dando una precisa idea di quanto è contenuto in questo EP.

Un concetto, quella della sobrietà, che a fatica si riesce ad associare al quartetto londinese: non tanto per l’eleganza delle soluzioni sonore, già evidente nei brani sinora editi, quanto per la qualità vocale di Catrin e per quella compositiva del resto del gruppo (con particolare menzione per il chitarrista Jack Gilbert), doti tutt’altro che da understatement. Sono proprio voce e chitarra che, anche in questo lavoro, conducono le tracce migliori, come il crescendo dell’opener ‘Pieces‘ e della successiva ‘Sun Seeker‘, o l’inebriante conclusione rappresentata da ‘It Keeps Coming‘. In ‘Music For Winter Vol. 1‘ ci sono però anche interessanti (quanto riuscite) mutazioni strutturali: ‘Leaving The Lighthouse‘, ‘Blood Love‘ e ‘Was I Unkind?‘ non si incendiano mai, rimangono ancorate al falsetto della Vincent dando quell’idea di caldo rifugio emotivo molto confortante nella stagione più fredda dell’anno.

Sono pertanto altre sei prove di assoluta bravura quelle contenute in questo EP, a cui potranno sommarsi i brani già scritti per il secondo album e quelli che costituiranno il “Vol. 2” di ‘Music For Winter‘, già in programma per il prossimo inverno. Un momento di grande vena creativa dunque, che se rappresentasse la normalità aprirebbe agli Another Sky scenari di livello assoluto, a cui forse neanche loro si rendono ancora conto di poter ambire.

VOTO: 😀