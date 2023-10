‘Arms’ dei San Fermin esce il 16 febbraio

Dopo la pubblicazione del doppio album ‘The Cormorant‘, uscito in due diversi capitoli nel 2019, i San Fermin tornano al formato classico dell’LP unico con il nuovo ‘Arms‘, che arriverà il prossimo 16 febbraio via Better Company Records.

Scritto interamente dai due membri storici del gruppo, Ellis Ludwig-Leone e Allen Tate, è stato prodotto dallo stesso Tate e registrato negli studi dell’etichetta a Brooklyn. Sarà composto da una scaletta di nove tracce.

Il disco è anticipato dal singolo ‘Didn’t Want You To‘, così descritto dal frontman: “Dopo una rottura ho avuto questa sensazione, del tipo: ‘Vaffanculo, se non vuoi stare con me, non voglio stare con te’, che si è rivelata essere piuttosto universale“, spiega Ludwig-Leone in una nota.

Formatasi nel 2011, il collettivo chamber-folk newyorkese (attualmente composto da otto elementi) giunge così al quinto LP in carriera, dopo ‘San Fermin‘ (2013), ‘Jackrabbit‘ (2015), ‘Belong‘ (2017) e, per l’appunto, ‘The Cormorant I & II‘ (2020).