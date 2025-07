Arriva a novembre il nuovo dei White Lies

Mercoledì scorso i White Lies hanno ufficializzato quello che sarà il settimo album di una carriera che ha ormai raggiunto i 17 anni di attività. La band inglese pubblicherà ‘Night Light’ il prossimo 7 novembre per PIAS.

Nove le canzoni in scaletta, nate nell’appartamento londinese del frontman Harry McVeigh. Insieme ai colleghi Charles Cave e Jack Lawrence-Brown le ha quindi registrate come se fossero suonate live, “per catturare un suono diretto ed emotivo”. È sempre la nota stampa a sostenere che, stilisticamente, il nuovo materiale “spazia dal prog rock alla disco, fino a paesaggi synth-driven”.

Contestualmente, il trio londinese ha diffuso un secondo estratto, ‘In The Middle’, che segue ‘Nothing On Me’ di qualche settimana. “È un assaggio della nostra evoluzione musicale in questo nuovo album, dove ci siamo lasciati davvero andare, abbracciando un lato più sperimentale negli arrangiamenti.”

Come è noto, i nuovi brani verranno portati dal vivo in Italia a febbraio 2026: venerdì 6 è in programma l’unico concerto nel nostro paese ai Magazzini Generali di Milano.