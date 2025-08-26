Austra, il quinto album a metà novembre

Questa foto di Katie Stelmanis che sembra appena uscita dalla vasca da bagno è la copertina di ‘Chin Up Buttercup’, quinto capitolo del suo progetto denominato Austra, che sarà disponibile per intero dal 14 novembre prossimo grazie a Domino Recording Company.

Nella sua pagina Bandcamp, si legge che il disco è stato ispirato da ‘Ray Of Light’, l’album di Madonna del 1998 prodotto da William Orbit. Lo conferma il primo singolo, ‘Math Equation’, che parte come un pezzo di Kylie Minogue ma che torna ad essere chiaramente farina del sacco di Katie da quanto cominciano a udirsi le liriche. È, peraltro, un pezzo triste, che parla di una delusione sentimentale: “Sono stata colta completamente alla sprovvista… la persona che amavo un giorno si è svegliata, mi ha detto che non era felice e praticamente non l’ho più rivista”, afferma la musicista canadese in una nota.

Co-prodotto insieme a Kieran Adams, è composto da dieci tracce, “un mix di ipnotici inni da dancefloor ed eleganti melodie per lenire il cuore spezzato”, è scritto nella press-release.