Bar Italia, una data in Italia e un nuovo singolo

Sarà unico l’appuntamento del 2025 con i Bar Italia: la band londinese si esibirà alla Santeria di Milano mercoledì 22 ottobre. I biglietti saranno in prevendita da venerdì prossimo (20/6) su Dice al costo di 25 euro.

Quasi contestualmente, Nina Cristante, Sam Fenton e Jezmi Tarik Fehmi hanno diffuso un nuovo singolo, intitolato ‘Cowbella’ e definito in una nota “un rock nervoso che culmina in una coda esplosiva”.

Potrebbe essere il preludio al seguito dei quattro album che i Bar Italia hanno sinora pubblicato, di cui due, ‘Tracey Denim’ e ‘The Twits’, sono usciti nel 2023.

Fenton e Fehmi hanno peraltro in uscita un LP della loro band precedente alla formazione dei Bar Italia, i Double Virgo. Il 3 luglio arriverà (per la svedese Year0001) ‘Shakedown’, che tra le dodici tracce in scaletta conterrà anche le due svelate sinora, ovvero ‘Bemused’ e ‘Due Dilettante’.