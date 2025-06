Bdrmm e Christopher Owens al Secolare Festival di Corato

La Puglia è sempre una locomotiva nell’organizzazione di eventi musicali nel nostro paese, e anche per il 2025 si conferma tale, con appuntamenti come SEI, Cinzella, Viva e anche il Secolare Festival, che avrà luogo nella zona circostante l’Agriturismo San Giuseppe di Corato (BA) tra il 24 e il 27 luglio prossimi.

In line-up, come potete vedere qui accanto o qui sopra (a seconda del dispositivo), ci sono anche Bdrmm e Christopher Owens, che si esibiranno rispettivamente in quelli che sono definiti “Day 2” e “Day 3” della manifestazione, ovvero sabato 26 e domenica 27 luglio.

I biglietti per tutto il festival sono già disponibili su Dice: l’abbonamento per le tre giornate costa 40 euro, il costo del biglietto singolo è di 22 euro per la serata con i Bdrmm e di 17 euro per quella con Christopher Owens.