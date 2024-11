Bdrmm, nuovo album e due date in Italia

È stata una giornata al Field Day, rinomato festival londinese, insieme a Daniel Avery, a indirizzare il suono di quello che sarà il nuovo album dei Bdrmm, ‘Microtonic’, che vedrà la luce il prossimo 28 febbraio via Rock Action.

La band di Hull sembra essersi orientata in direzione di un sound che incorpora “più elementi dance”, affinato insieme al collaboratore di lunga data Alex Greaves e con i featuring di Syd Minsky-Sargeant dei Working Men’s Club e Olivesque dei Nightbus.

“Mi sentivo molto costretto a scrivere un certo tipo di musica per adattarla al genere per cui eravamo conosciuti, ma qualcosa si è sollevato e mi sono sentito più libero di creare ciò che voglio”, afferma il frontman Ryan Smith in una nota. Il comunicato tiene comunque a precisare che “Il suono caratteristico dei Bdrmm non è affatto scomparso, gli inizi più chitarristici della band sono stati un’impronta e un’influenza per molti dei gruppi che stanno sfondando nel presente, in un momento in cui lo shoegaze sta vivendo il suo più forte revival dalla sua nascita negli anni ’80, ma quelle chitarre sono ora incorporate in una tavolozza sonora più ampia e più varia”.

Primo estratto, da una scaletta di dieci tracce, è un brano intitolato ‘John On The Ceiling’, indicativo del nuovo corso. La band di Hull porterà le proprie nuove composizioni in Italia a marzo 2025: mercoledì 26 suonerà alla Santeria di Milano, e giovedì 27 al TPO di Bologna. I biglietti saranno in prevendita da venerdì (15/10) su Dice a 28,23 euro per ciascuna delle due date.