Been Stellar, album di debutto e concerto a Milano

Giovani, carini e newyorkesi. Basterebbe forse solo questo ad attrarre un’etichetta come la Dirty Hit, che li ha recentemente messi sotto contratto, ma nei Been Stellar c’è, forse, qualcosa di più.

Del resto, dicono di ispirarsi “alla scena DIY” della propria città e in particolare a Sonic Youth e Interpol. Il loro, però, è un indie-rock meno complesso e meno dark, che può essere accostato allo shoegaze.

Il talento del quintetto è testimoniato, inoltre, dal fatto che Dan Carey, una garanzia se il suo nome viene apposto a fianco di una band emergente, ha prodotto il loro album d’esordio, ‘Scream From New York’, che uscirà il 21 giugno prossimo.

Dal disco sono sinora stati estratti quattro brani rumorosi: ‘Passing Judgement’, ‘All In One’, ‘Sweet’ e il recentissimo ‘Pumpkin’. Verranno tutte suonate nella data italiana del loro imminente tour mondiale, mercoledì 13 novembre all’ARCI Bellezza di Milano. I biglietti sono già in prevendita su Dice, costano 17,25 euro.