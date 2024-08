Chi ha gradito ‘Scream From New York, NY’, l’album di debutto dei Been Stellar uscito lo scorso giugno, sarà felice di sapere che la band della Grande Mela sarà per la prima volta in Italia quest’autunno.

Sam Slocum e compagni si esibiranno infatti mercoledì 13 novembre all’ARCI Bellezza di Milano, unica data nel nostro paese del loro prossimo tour europeo.

I biglietti sono già in prevendita su Dice: costano 17,25 euro.