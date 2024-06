Been Stellar: ‘Scream from New York, NY’

🎵 Noise-rock | 🏷 Dirty Hit | 🗓 21 giugno 2024

Sam Slocum (voce), Skyler Knapp (chitarra), Nando Dale (chitarra), Nico Brunstein (basso), Laila Wayans (batteria) sono cinque ragazzi oggi poco più che ventenni ritrovatisi a New York per studiare. Vivere nella Grande Mela doveva anche soddisfare i loro appetiti musicali, sia in qualità di fruitori che di musicisti. Come accaduto nelle grandi città di tutto il mondo in tempi più o meno recenti, però, anche la scena indie newyorkese aveva subito un drastico calo di interesse, fin quasi a scomparire. Non dandosi per vinti, i Been Stellar hanno cominciato a suonare dove gli capitava, e ciò è bastato ad attirare le attenzioni di un paio di etichette – ironia della sorte – inglesi. La So Young ad agosto 2022 ha pubblicato il loro primo EP, la Dirty Hit li ha ingaggiati per questo esordio sulla lunga distanza.

È stato Dan Carey, il miglior produttore possibile per affibbiare l’etichetta di “next big thing” a una band emergente, a produrre ‘Scream From New York, NY‘, album che sin dal titolo intende illustrare squarci della loro vita metropolitana. Sonic Youth e Interpol sono le due band citate nella press-release del disco, che in effetti possono benissimo essere parte delle influenze dei dieci brani in scaletta, che citano qua e là un po’ tutto l’alternative-rock più rilevante degli ultimi 30 anni, spingendo sulle distorsioni di chitarra così tanto da far gravitare il quintetto più in orbita noise (‘Passing Judgement‘, ‘Can’t Look Away‘) che in quella del perennemente citato post-punk. Anche le linee melodiche delle parti cantate sembrano giungere più dal grunge (‘Pumpkin‘, ‘Sweet‘) che dai discendenti dei Joy Division, con qualche digressione in territorio Radiohead (‘Takedown‘).

Il limite dei Been Stellar è proprio la componente derivativa della loro musica. È arduo identificare uno stile musicale caratterizzante in questo disco, che a livello di energia e catchyness fa pienamente il suo dovere, ma che temiamo si perderà sullo sfondo delle tante uscite altrettanto gradevoli quando lo si riascolterà a qualche mese di distanza dalla sua pubblicazione. Non aiuta di certo trovarsi nel roster da un’etichetta spersonalizzante come la Dirty Hit (il cui obbiettivo sembra storicamente essere quello di accontentare il più ampio pubblico possibile), ma la band americana appare ancora acerba di suo, e tuttora da definirsi è la scelta definitiva della direzione che ne prenderà, a livello artistico, la carriera. Dunque, almeno per il momento, all’etichetta di “next big thing” è corretto rimuovere l’aggettivo “big”.

😐