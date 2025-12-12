Ben Harper, sono 5 le date in estate

Anche l’estate 2026 avrà in calendario diversi concerti di Ben Harper. Nello specifico, uno da solo in acustico e quattro accompagnato dagli Innocent Criminals.

Il cantautore californiano si esibirà in acustico senza band alle 13 di sabato 20 giugno per il Mountain Beat Festival di Pinzolo (TN). Una settimana dopo, sabato 27, sarà insieme al suo gruppo storico al Collisioni Festival di Alba (CN), domenica 28 al MusArt Festival di Pratolino (FI), lunedì 29 all’Auditorium di Roma per il Rock In Roma, e mercoledì 1 luglio all’Arena In Fiera di Cagliari.

I biglietti sono disponibili da oggi sul circuito Ticketone, ad eccezioni per quelli in Sardegna che sono in prevendita su Boxol. I prezzi vanno da 49,22 a 123,05 euro a seconda di location e postazione.

Sono diciassette gli album pubblicati in carriera da Ben Harper, il più recente è ‘Wide Open Light’, uscito nel 2023.

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