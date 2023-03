Ben Howard, Dry Cleaning, King Hannah, Voidz, Young Fathers, Paul Weller

E’ un autentico parterre de roi il cartellone dell’edizione 2023 del Sexto ‘Nplugged di Sesto al Reghena (PN). Sul palco di piazza Castello, giovedì 6 luglio si esibirà la pianista polacca Hania Rani (il prezzo dei biglietti è di 20 euro più diritti e commissioni), venerdì 7 i King Hannah (20 euro + d.p.), sabato 8 i Verdena (25 euro + d.p.), domenica 9 nientemeno che Ben Howard (35 euro + d.p.), e martedì 11 i Dry Cleaning (25 euro + d.p.). Gli ingressi singoli e gli abbonamenti (che avranno una versione early bird acquistabile tra il 22 e il 26 marzo) saranno in prevendita dal 27 marzo sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Venerdì 7 giugno sarà l’unica data italiana per i Voidz di Julian Casablancas. Il side-project del frontman degli Strokes suonerà all’Arena Puccini di Bologna, all’interno del Diretto Live Festival. 39,04 euro è il prezzo finale dei biglietti se si acquistano su Ticketmaster.

Un concerto nel nostro paese anche per gli Young Fathers, che saranno parte della line-up di Ypsigrock a Castelbuono (PA), dove si esibiranno domenica 13 agosto (la stessa sera di Panda Bear & Sonic Boom e Just Mustard). Anche Juno Francis, Minkaze e Skisa si aggiungono al cartellone, per il quale l’abbonamento costa 125,89 euro. 47,21 euro è invece il prezzo per le singole giornate.

Sarà settembre 2023 il mese in cui finalmente si potrà rivedere Paul Weller in Italia. Il Modfather suonerà mercoledì 20 all’Alcatraz di Milano, giovedì 21 all’Estragon di Bologna, venerdì 22 all’Auditorium di Roma e domenica 24 al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE). Da venerdì prossimo partirà la prevendita dei biglietti sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.