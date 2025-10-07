Benefits in Italia a inizio anno nuovo, tre le date

Chi ancora sta cercando di capire quale sia il genere musicale di riferimento dei Benefits, potrà farsi un’idea più concreta andandoli a vedere suonare dal vivo a inizio 2026. Kingsley Hall e Robert Major, infatti, saranno dalle nostre parti per tre concerti.

Il duo inglese si esibirà venerdì 30 gennaio al Covo di Bologna, sabato 31 al 30 Formiche di Roma e domenica 1° febbraio al Bellezza di Milano. I biglietti per le due date nel nord del paese sono già in prevendita su Dice e costano 16 (Bologna) e 17,25 euro (Milano).

Formatisi nel 2019, i Benefits hanno sinora pubblicato due album, entrambi per Invada Records: ‘Nails’ nel 2023 e ‘Constant Noise’ lo scorso marzo.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>