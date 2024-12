Beth Gibbons l’11 luglio a Milano

E’ autrice proprio quest’anno del suo primo (almeno a quanto sostiene la nota stampa del disco) album solista, evento raro anche sommando la recente pubblicazione alle sole tre dei Portishead. Non frequente è anche poter assistere a un concerto di Beth Gibbons, ma in estate sarà possibile anche nel nostro paese, sebbene per una data unica.

La musicista inglese si esibirà venerdì 11 luglio alla Triennale di Milano. I biglietti saranno in prevendita da giovedì (12/12) su Ticketone, Ticketmaster, Tickets.triennale.org e Dice. Su quest’ultima piattaforma costeranno 53,25 euro.