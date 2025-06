Beths, quarto LP a fine agosto

Si chiamerà ‘Straight Line Was A Lie’ il nuovo album dei Beths, il quarto della storia della band indie-rock neozelandese. Uscirà il prossimo 29 agosto per Anti-.

Il disco è stato composto dopo che la frontwoman Elizabeth Stokes ha cominciato una terapia a base di farmaci SSRI. La circostanza l’ha portata alle prime difficoltà di scrittura della sua carriera: “Era come se avessi un cervello nuovo, e io scrivo molto d’istinto. E i miei istinti erano un po’ diversi”, spiega in una nota.

Drive-By Truckers, The Go-Go’s e Olivia Rodrigo sono stati gli ascolti che più hanno aiutato Elizabeth e il chitarrista Jonathan Pearce a lavorare alle dieci canzoni presenti sul disco, dopo aver stabilito una sorta di metodo scientifico per vincere il blocco dello scrittore, come racconta la press-release: “Liz ha usato una macchina da scrivere Remington per scrivere ogni mattina, per un mese, dieci pagine di flusso di coscienza. Quel materiale è diventato la base per una lunga sessione creativa a Los Angeles, tra uno show e l’altro, durante la quale la coppia ha assorbito l’atmosfera creativa della città.”

Tema dell’album, come sottolinea il titolo, è l’irregolarità delle vicissitudini esistenziali: “La progressione lineare è un’illusione. La vita è un continuo lavoro di manutenzione. Ma anche in questo si può trovare un senso”, afferma ancora Stokes. Due sono i brani già diffusi sinora: ‘Metal’, di qualche settimana fa, e il nuovo singolo ‘No Joy’.