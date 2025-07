Biffy Clyro a Milano con il nuovo album

Mancano un paio di mesi al nuovo album dei Biffy Clyro: la rockband scozzese farà uscire ‘Futique’ il prossimo 26 settembre. Sarà il proprio decimo LP in carriera nonché il primo degli ultimi 4 anni. È anticipato dal singolo ‘A Little Love’.

Il frontman Simon Neil spiega così il tema portante dell’opera: “È un’esplorazione di idee, oggetti o relazioni che esistono nel tempo: non siamo mai consapevoli di quando facciamo qualcosa per l’ultima volta, e in questo c’è sia bellezza che tristezza.” Secondo NME, per il gruppo è stato di ispirazione anche il proprio percorso, da quando in tenera età suonava la cover dei Nirvana in garage fino a grandi palchi come quelli del Festival di Reading e del Download.

L’anno prossimo il trio di Kilmarnock porterà gli undici nuovi brani in tour in Europa. Suonerà anche in Italia, martedì 11 febbraio all’Alcatraz di Milano. La prevendita generale, di cui ancora non conosciamo i costi, sarà attiva da giovedì prossimo (31/7) sul circuito Ticketone.