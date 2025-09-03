Big Thief a Milano il 14 giugno 2026

La pubblicazione di ‘Double Infinity’, il nuovo album dei Big Thief (arriverà dopo-domani 5 settembre) porterà la band americana nuovamente in tour. Adrianne Lenker e soci passeranno anche in Italia per una data unica.

Il trio di Brooklyn suonerà domenica 14 giugno al Magnolia di Segrate (MI). I biglietti, di cui ancora non si conoscono i costi, saranno in prevendita generale dalle ore 11 di giovedì 11 settembre sui circuiti Ticketmaster e Ticketone.

I Big Thief hanno già svelato ben quattro delle nove canzoni che comporranno la scaletta di quello che sarà il sesto LP della loro storia. In ordine di tracklist, ‘Incomprehensible’, ‘Los Angeles’, ‘All Night All Day’ e ‘Grandmother’.

<a href="https://bigthief.bandcamp.com/album/double-infinity">Double Infinity by Big Thief</a>