Big Thief: ‘Double Infinity’ (4AD, 2025)

🎵 Alternative-folk | 🏷 4AD Records | 5 settembre 2025

Per l’animo umano, è piuttosto usuale far seguire un periodo di costernazione e disorientamento alla separazione con una persona che è stata importante. È quanto accaduto all’interno dei Big Thief dopo l’uscita dal gruppo del bassista Max Oleartchik, membro fondatore di quello che era un quartetto. La genesi di ‘Double Infinity’, sesto LP della storia del gruppo newyorkese, è stata chiaramente influenzata dal fatto di essere rimasti in tre, e dalla ricerca di “una nuova era per i Big Thief”, come annunciato dal comunicato ufficiale che sanciva la fuoriuscita del collega. Per questo, la band ha pensato di comporre un album “heavy metal” e quindi di andare a registrare in solitudine in mezzo ai boschi, salvo poi “rimanere bloccati dall’eco dei nostri pensieri”. Purtroppo o per fortuna, entrambi i progetti sono stati abbandonati, e alla fine è uscito un disco ancora una volta folk (anche se un po’ meno folk del solito), inciso nella Grande Mela con un sacco di collaboratori.

È anche per questo che, a valle della voce di Adrienne Lenker e delle chitarre acustiche, c’è un sottobosco di suoni che riempiono lo spettro molto più che in passato, senza però intasarlo. Il batterista e percussionista Jon Nellen, il bassista Joshua Crumbly, un trio di coriste composto da Alena Spanger, Hannah Cohen e June McDoom e due musicisti sperimentali come Mikel Patrick Avery dei Natural Information Society e Laraaji. Soprattutto quest’ultimo pare avrebbe ideato “un ronzio organico sulla cetra” e “un patch selvaggio di flauto e violino sull’iPad”, oltre a registrare e rielaborare in suoni di sottofondo le jam session del gruppo. È un tappeto sonoro che si può udire in gran parte del disco, che lo rende diverso da tutti gli altri, sebbene stilisticamente in grande continuità.

A essere lasciati da parte sono stati anche i doppi LP come quelli del 2019 o il precedente ‘Dragon New Warm Mountain I Believe in You’ (2022), riducendo la scaletta a nove episodi molto coesi, al solito assai ben composti e arrangiati. ‘Double Infinity’ non ha forse quell’episodio che manda in brodo di giuggiole strappando il cuore come ‘UFOF’ o ‘Not’, ma segue una direzione ben precisa con una qualità media alta: ‘Incomprehensible’, ‘Words’, ‘All Night All Day’, la title-track ‘Double Infinity’, ‘Happy With You’ sono i momenti più incisivi nonché brani che per il 95% delle band serberebbero tra i migliori di un’intera carriera. Non lo sono di quella dei Big Thief, ma ciò può anche dare l’idea di quanto sia elevato il livello conseguito da Adrienne, Buck e James, che questo lavoro conferma al netto delle preferenze personali.

🙂

<a href="https://bigthief.bandcamp.com/album/double-infinity">Double Infinity by Big Thief</a>