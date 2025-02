‘Birthing’ è il nuovo album degli Swans

Ci vorranno addirittura tre vinili per contenere tutto il materiale che andrà a comporre ‘Birthing’, diciassettesimo album della carriera degli Swans, che uscirà per Mute il 30 maggio prossimo.

Le tracce in scaletta saranno ‘appena’ sette, dunque evidentemente molto lunghe. È il frontman Michael Gira a specificare che: “Il materiale contenuto in questo album è stato in gran parte sviluppato durante il 2023-2024, nel corso di un tour di un anno degli Swans (‘The Healers’, ‘I Am a Tower’, ‘Birthing’, ‘Guardian Spirit’, ‘Rope’ e ‘Away’), poi registrato e ulteriormente orchestrato e riarrangiato in studio. Solo due brani sono stati creati in studio (‘Red Yellow’, ‘The Merge’).”

‘Birthing’ pare essere anche la fine di un’era per la band nata nel 1982: “Questo album, insieme a quello dal vivo Live Rope, costituisce la mia ultima incursione (come produttore/impresario) nei mondi sonori totalizzanti che sono stati la mia ossessione per anni. Faremo un ultimo tour in questa modalità verso la fine del 2025, poi basta. Dopodiché gli Swans continueranno, finché ne sarò in grado, ma in una forma significativamente ridotta. Alcuni accenni di questa direzione si possono trovare nel nuovo album. Nel frattempo, la mia speranza è che la musica fornisca un’atmosfera positiva e fertile in cui sognare”, spiega ancora Gira.

Atmosfera positiva che si potrà ritrovare nelle due date in calendario, ovvero il 12 aprile al Teatro Mirella di Trieste e il 13 al Teatro 89 di Milano, dove i soli Michael Gira & Kristof Hahn suoneranno anche ‘I Am A Tower’, primo estratto dalla mastodontica nuova opera.