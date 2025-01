Black Country New Road, nuovo album e data a Milano

Si chiama ‘Forever Howlong’ il nuovo, attesissimo album dei Black Country New Road. Uscirà per Ninja Tune il prossimo 4 aprile. Si tratta, ovviamente, del primo disco di inediti dopo l’uscita dal gruppo dell’ex frontman Isaac Wood, peraltro avvenuta poco prima della pubblicazione di ‘Ants From Up Here’, il debutto del 2022.

Le parti vocali sono ora suddivise tra Tyler Hyde, Georgia Ellery e May Kershaw. Si legge nella nota di presentazione del disco: “Avere tre ragazze che cantano, ha creato un filo conduttore per l’album”, afferma Ellery. “È sicuramente molto diverso da ‘Ants From Up There’, grazie alla prospettiva femminile, e la musica che abbiamo creato riflette anche questo.”

La stessa Georgia (che fa anche parte dei Jockstrap) canta ‘Beasties’, primo estratto (il cui video sarà svelato in giornata) da una scaletta di undici brani per cui “tra le influenze si possono cogliere richiami a Joanna Newsom, Randy Newman, Fiona Apple e Janis Ian, ma sempre con quel suono inconfondibile che solo questa combinazione di musicisti sa creare. Pur essendo variegato ed espansivo, l’album mantiene una forte coesione e intensità, intrecciando tre voci e stili distinti in un nuovo, unico linguaggio sonoro.”

Molte delle nuove composizioni, se non tutte, verranno presumibilmente suonate nell’unica (almeno per ora) data italiana della band inglese, sabato 25 ottobre ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti saranno disponibili sui circuiti Ticketmaster e Ticketone dalle ore 10 di venerdì 7 febbraio.