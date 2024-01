Black Crowes il 27 maggio a Milano

Il 2024 è un anno di rinascita per i Black Crowes: il 15 marzo torneranno a pubblicare un album, ‘Happiness Bastards’, dopo 15 anni, e nei mesi seguenti lo porteranno live in giro per il mondo.

Saranno ben 35 le città toccate dal loro tour mondiale, e tra di esse ci sarà anche Milano: lunedì 27 maggio i fratelli Robinson suoneranno al Teatro degli Arcimboldi, unica data nel nostro paese.

I biglietti saranno in prevendita da venerdì prossimo sul circuito Ticketone. Al netto delle commissioni, costeranno tra 43,48 e 86,96 euro a seconda della postazione scelta.