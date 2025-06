‘Bleeds’ è il nuovo album dei Wednesday

Non poteva che arrivare di mercoledì l’annuncio ufficiale dell’uscita del nuovo album dei Wednesday: ‘Bleeds’ (questo il titolo) arriverà il prossimo 19 settembre (che è un venerdì) via Dead Oceans.

Si tratta del sesto LP della storia della band di Asheville, North Carolina, capitanata da Karly Hartzman. Con lei questa volta ci sono Xandy Chelmis (lap steel, pedal steel), Alan Miller (batteria), Ethan Baechtold (basso, pianoforte) e Jake ‘MJ’ Lenderman (chitarra), ancora in gruppo ma soltanto per l’attività di studio.

“Questo è ciò che le canzoni dei Wednesday dovrebbero suonare… Abbiamo dedicato gran parte della nostra vita a capirlo, e sento che ci siamo riusciti”, afferma la frontwoman in una nota, che sottolinea come il disco sia stato registrato nella sua città natale, ai Drop Of Sun Studios, e sia stato prodotto da Alex Farrar, che registra con la band dai tempi di ‘Twin Plagues’ (2021), ovvero da tre album a questa parte.

Sono due le canzoni anticipate sinora: ‘Elderberry Wine’, di qualche settimana fa, e il nuovo singolo ‘Wound Up Here (By Holdin On)’, che è accompagnato da un video diretto da Joriel Cura.