‘Blight’ è il nuovo album degli Antlers

Si chiamerà ‘Blight’ il sesto album della carriera degli Antlers. La band guidata da Peter Silberman lo pubblicherà il prossimo 10 ottobre via Transgressive Records. Arriva a circa quattro anni e mezzo di distanza dal precedente ‘Green To Gold’ (2021).

Il frontman e fondatore del gruppo è anche colui che ha registrato e prodotto le nove tracce che compongono la scaletta. Lo ha fatto nel suo studio privato e nella fattoria di un suo vicino nella zona più rurale dello Stato di New York: “Gran parte dell’album è stato concepito mentre camminavo in questi campi immensi. Mi sembrava di vagare su un pianeta abbandonato”, afferma Silberman in una nota.

C’è voluto qualche anno per mettere insieme i pezzi, come spiega la press-release: “È un lavoro costruito meticolosamente, ricco di melodie accattivanti e sorprendenti cambiamenti stilistici. Raramente le canzoni rimangono legate alle loro fondamenta. Spesso si reinventano a metà strada, per poi, alla fine, approdare in un luogo completamente diverso.” Primo esempio è un pezzo denominato ‘Carnage’.