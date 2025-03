Blonde Redhead a Milano e Bologna

Ci saranno altri due concerti dei Blonde Redhead nel nostro paese. La band nippo-italo-americana lunedì 30 giugno si esibirà al Parco della Musica di Milano, e martedì 1 luglio al BOnsai di Bologna presso il parco delle Caserme Rosse.

I biglietti, di cui ancora non conosciamo i costi, saranno in prevendita da domani (18/3) sul circuito Ticketone.

Kazu Makino e i fratelli Pace si sono formati a New York nel 1993. Hanno sinora realizzato dieci album, di cui l’ultimo è l’ottimo ‘Sit Down For Dinner’ del 2023.