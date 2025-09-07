Blood Orange: ‘Essex Honey’ (RCA, 2025)

🎵 Sophisticated-pop | 🏷 RCA Records | 🗓 29 agosto 2025

La parabola musicale di Devonté Hynes è stata inusuale quanto variegata. Nato nell’est di Londra da genitori di origine guyanese e sierraleonese, ha studiato nell’importante Chadwell Heath Academy (la parte della sua vita ricordata dalla copertina), ma appena terminati gli studi ha cominciato immediatamente a suonare: dapprima chitarra e sintetizzatori nei Test Icicles, band dall’hype molto transitorio che si inseriva in quel sotto-genere di moda all’epoca che si chiamava nu-rave. Folgorato sulla via di Omaha (quella in Nebraska), è diventato un cantautore folk con lo pseudonimo Lightspeed Champion, avendo l’onore di farsi produrre il suo debutto solista da Mike Mogis dei Bright Eyes. Dopo due soli LP, ancora non soddisfatto di quanto conseguito, ha cambiato nuovamente moniker in Blood Orange, virando su generi di tradizione black come soul, funk e R&B e mantenendosi, una volta per tutte, fedele alla nuova linea. Questo ‘Essex Honey’ arriva a non poca distanza (sette anni) dal precedente ‘Negro Swan’ (2018), di cui accentua un ulteriore cambio stilistico, con una commistione di generi che sembra riuscire finalmente a raggiungere l’agognato approdo artistico.

È una continua sorpresa, questo disco. Sia perché inaspettato da parte di un’artista che aveva fatto della transumanza e dell’avvicinamento alla fama (con tanto di produzioni per icone pop come Mariah Carey, Kylie Minogue e A$AP Rocky) la propria cifra stilistica, sia perché le strutture sono continuamente cangianti, con i brani che seguitano a trasformarsi, al loro interno, in versioni differenti di sé stessi, riuscendo però a mantenere compattezza e coerenza. E’ il caso dei due opener, ‘Look At You’ ma sopratutto ‘Thinking Clean’, prima gemma della scaletta che passa da un psych-pop intimo al dancefloor, ed è interrotto dall’ingresso di archi che paiono provenire da una sezione sperimentale. Il tutto sotto un’aura malinconica che è presente in tutto il lavoro, che la stessa press-release definisce “intriso di dolore e perdita, che anela all’accettazione e alla pace interiore”.

Insomma, il percorso musicale di Dev, in passato apparso di sovente alla rincorsa della moda del momento, grazie a ‘Essex Honey’ sembra invece avere avuto un senso. Ci sono le chitarre acustiche, le melodie funk e soul, l’estrema empatia che solo certo indie-pop d’autore riesce a trasmettere. Persino la solita infornata di featuring (da Caroline Polacheck a Ben Watt, da Lorde a Tirzah fino al frontman dei Trunstile) non affolla un album che dà la piena sensazione di essere estremamente intimo e personale. Insomma, comparato a una discografia costituita (nel suo complesso) da otto LP, tre mixtape e sette colonne sonore, questo disco è indubbiamente il capolavoro firmato Devonté Hynes. Lo si può facilmente udire in altri brani molto belli, intensi e a loro modo complessi come ‘The Field’, ‘Mind Loaded’, ‘Countryside’ e ‘The Train’. Se l’hype tornerà a passare dalle sue parti, a questo giro sarà indubbiamente meritato.

