‘Blue Reminder’ è il nuovo di Hand Habits

Si chiamerà ‘Blue Reminder’ il quarto album della carriera solista di Meg Duffy, in arte Hand Habits. Verrà pubblicato il prossimo 22 agosto da Fat Possum.

Dodici le tracce in scaletta, per un lavoro che fotografa un momento sentimentale peculiare per l’artista newyorkese, “una sorta di filo teso emotivo tra la speranza e una sorta di silenziosa ansia, con il disco stesso che si interroga su cosa fare quando la felicità bussa davvero alla porta. Al centro di queste canzoni, la genuina gioia dell’amore e l’auto-realizzazione sono sempre in equilibrio con la potenziale paura di perdere queste cose una volta trovate”, recita la press-release.

Musicalmente, Duffy pare giungere a un cambiamento stilistico che aggiunge rumore all’essenzialità degli LP precedenti. Vengono citati “l’indie rock anni ’90” ma anche Aimee Mann, Neko Case e Cate Le Bon. Il titolo del primo singolo ‘Wheel Of Change’, pare indirettamente confermare. Come il resto delle canzoni, anch’esso è stato registrato in vari studi di Los Angeles con la co-produzione di Joseph Lorge.