Breaking news: Arcade Fire

Non contenti di aver pubblicato proprio oggi il loro nuovo album, ‘We‘, gli Arcade Fire hanno sfruttato l’occasione per comunicare le date del loro prossimo tour mondiale, denominato – per l’appunto – The “We” Tour.

Una sola di esse sarà in Italia, ma in un posto bello grande: il Forum di Assago (MI). L’appuntamento è per sabato 17 settembre. Altra ottima notizia è il nome della musicista che aprirà la serata: niente meno che la connazionale Feist.

Chi volesse acquisire un biglietto in breve tempo, deve attendere venerdì, quando aprirà la prevendita generale sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Su quest’ultima piattaforma sono state comunicate le varie fasce di prezzo, si va da 43,94 euro per l’anello C del terzo settore, a 150,47 euro per il pacchetto VIP, con il costo del parterre in piedi 56,13 euro.