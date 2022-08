Breaking news: Arctic Monkeys

Il nuovo album degli Arctic Monkeys è ufficiale: si chiamerà ‘The Car’ e verrà pubblicato da Domino il prossimo 21 ottobre. Avrà 10 canzoni in scaletta che Alex Turner definisce “un ritorno sulla terra” e “connesse con i noi di 20 anni fa in un garage, quando c’era solo puro istinto”. Registrato tra il monastero Butley Priory di Suffolk, i RAK Studios di Londra e i La Frette a Parigi, è prodotto da James Ford.

Ulteriori dettagli Turner li rivela in un’intervista all’Observer, in cui parla di un disco “più rumoroso” e che a suo modo suona “cinematico”. “Credo che siamo andati vicini a una versione migliore di un suono nel complesso più dinamico”, spiega. La band inglese ha già svelato una delle nuove canzoni, ‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’, lo scorso weekend all’OpenAir Festival di Zurigo, ma non ha ancora diffuso alcuna anticipazione ufficiale.