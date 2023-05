Breaking news: Blur

La notizia del giorno è l’ufficialità, inattesa ma non troppo, di un nuovo album dei Blur. ‘The Ballad Of Darren‘, questo il titolo, uscirà il 21 luglio per Parlophone. Registrato tra Londra e il Devon, il nono LP in carriera per la band londinese è prodotto dall’ormai celeberrimo James Ford (Arctic Monkeys, Foals, Depeche Mode). Conterrà 10 tracce tra cui il nuovo, bellissimo singolo ‘The Narcissist‘. La copertina è invece opera di un altra istituzione della cultura pop inglese, il fotografo Martin Parr.

“Questo è un disco post-traumatico, una riflessione e un commento sul punto in cui ci troviamo ora“, afferma Dmon Albarn in una nota. Aggiunge il chitarrista Graham Coxon: “Più invecchiamo e più ci arrabbiamo, diventa così essenziale che ciò che suoniamo sia carico della giusta emozione e intenzione. A volte un semplice riff non basta“. “Per far durare una relazione di lungo termine che abbia un qualche significato, bisogna essere in grado di sorprendere l’altro in qualche modo, e in qualche modo tutti noi continuiamo a farlo“, è il commento del bassista Alex James. Per il batterista Dave Rowntree “fare musica insieme ci viene sempre molto naturale. Ad ogni disco che facciamo, il processo compositivo rivela qualcosa di nuovo e miglioriamo come band, ed è una cosa che non diamo per scontato.”

La scaletta di ‘The Ballad Of Darren‘ comprende questi titoli: ‘The Ballad’, ‘St Charles Square’, ‘Barbaric’, ‘Russian Strings’, ‘The Everglades (For Leonard)’, ‘The Narcissist’, ‘Goodbye Albert’, ‘Far Away Island’, ‘Avalon’, ‘The Heights’.