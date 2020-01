Breaking news: Bon Iver, Foals

Giornata di annunci importanti per quanto riguarda i live. Dopo il sold out della scorsa estate, Bon Iver sarà nuovamente in Italia lunedi 9 novembre. Unica la data al Mediolanum Forum di Assago (MI), per la quale le prevendite saranno aperte solo su Ticketone da venerdì prossimo alle 10. I prezzi, al netto di diritti e commissioni di prevendita, variano a seconda della postazione da 31 a 51 euro passando per 36, 41 e 46 euro.

Saranno due invece i live dei Foals nel nostro paese: martedì 23 giugno al Rock in Roma nella consueta location dell’Ippodromo delle Capannelle, e mercoledì 24 in piazza Castello a Sesto al Reghena (PN) per il tradizionale Sexto ‘Nplugged. I biglietti per entrambi gli show costeranno 30 euro piu diritti e commissioni, con prevendite attive sempre dalle 10 di venerdi su Ticketone e Ticketmaster.