Breaking news: Kings Of Convenience

L’avevano preannunciato martedì scorso, i Kings Of Convenience, che alla mezzanotte appena scaduta sarebbe uscito il loro primo inedito degli ultimi 12 anni: si tratta di ‘Rocky Trail‘, brano che, come ricorda il duo norvegese, era già stato parte della scaletta di alcuni dei loro ultimi concerti nel 2016.

Il brano anticipa il loro nuovo album, ‘Peace Or Love‘, che uscirà il 18 giugno per EMI Records. È stato registrato in Sicilia, dove Erlend Øye vive da qualche anno, insieme a Kalle Gustafsson. Concordiamo con quanto dice Exclaim!: la nuova canzone sembra “riprendere dove avevano lasciato” (c’è addirittura lo stesso, familiare font nella titolazione dell’esordio ‘Quiet Is The New Loud‘, che ha appena compiuto 20 anni) ed è probabilmente qualcosa che fa bene dopo “un anno incredibilmente pesante“. Alle 5 del pomeriggio di oggi, poi, arriverà il video ufficiale, che dovrebbe essere anch’esso stato girato in Italia.

Quello che sarà il quinto LP della carriera congiunta di Erlend ed Eirik Glambek Bøe (segue ‘Declaration of Dependence‘ che risale addirittura a più di un decennio fa, era il 2009) avrà una scaletta di 11 brani, così elencati: ‘Rumours‘, ‘Rocky Trail‘, ‘Comb My Hair‘, ‘Angel‘, ‘Love Is A Lonely Thing‘, ‘Fever‘, ‘Killers‘, ‘Ask For Help‘, ‘Catholic Country‘, ‘Song About It‘, ‘Washing Machine‘.

Inoltre, in mattinata, sono stati annunciati tre concerti che la band di Bergen terrà in Italia già quest’anno: martedì 25 ottobre al Teatro Metropolitan di Catania, sabato 30 al Teatro Manzoni di Bologna, e lunedì 1 novembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Le prevendite saranno disponibili a partire dalle ore 11 del 7 maggio sul circuito Ticketone.