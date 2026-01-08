Buck Meek torna solista (ma non troppo), disco nuovo a febbraio

L’alternanza tra gli album dei Big Thief e gli album solisti dei membri dei Big Thief viene confermata dall’ufficialità dell’imminente pubblicazione di un nuovo LP solista del chitarrista Buck Meek. ‘The Mirror’ sarà il suo quarto in carriera, e uscirà il 27 febbraio prossimo per 4AD.

Nel disco gli altri due componenti della sua band principale sono più che presenti: il batterista James Krivchenia addirittura lo produce, mentre Adrianne Lenker contribuisce alle parti vocali. Non sono gli unici ospiti: c’è la sua band storica composta da Ken Woodward al basso, Adam Brisbin alla chitarra e Jesse Quebbeman-Turley alla batteria; e oltre al compositore e musicista ambient Alex Somers e all’arpista Mary Lattimore ci sono altri batteristi, tra cui lo stesso Krivchenia e Jonathan Wilson, e c’è pure il fratello di Buck, Dylan, che ha contribuito con pianoforte, tastiere e voce.

Secondo una nota, la collaborazione tra Meek e Krivchenia per questo lavoro “è nata dall’idea di combinare l’energia cinetica dal vivo della band con un mondo elettronico obliquo”. Non si ode particolarmente nel primo estratto, l’ottimo ‘Gasoline’, ma sarà certamente presente nelle altre dieci tracce che compongono la scaletta.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>