‘Burnover’ è il sophomore di Greg Freeman

Ha esordito così in sordina, Greg Freeman, che le recensioni per il suo debutto del 2022, ‘I Looked Out’, sono state perlopiù scritte nel 2023. Quell’esordio ha però rivelato le qualità del suo songwriting, tanto che la Transgressive Records lo ha messo sotto contratto e il prossimo 22 agosto, in collaborazione con Canvasback Music, pubblicherà ‘Burnover’, il suo sophomore.

Il nuovo lavoro è anticipato da un singolo, ‘Point And Shoot’, che ricorda i Pavement in maniera quasi ossessiva, cantato alla Malkmus compreso. Sarà parte di una scaletta di dieci tracce che “fondono agevolmente un energico indie-rock con elementi di Americana, per un disco avventuroso e personale”.

Il video che accompagna il singolo, girato in bianco e nero, rivela una delle ispirazioni tematiche del lavoro, ovvero la storia degli Stati Uniti del XIX secolo. Spiega la nota stampa che “il titolo dell’album è infatti preso in prestito dal termine ‘The Burned-Over District’, usato per descrivere le zone del centro e dell’ovest di New York che divennero focolai di ferventi revival religiosi e comunità utopiche all’inizio del XIX secolo”.