Caamp a Milano il 17 ottobre

Proprio questo weekend è uscito il loro assai godibile quinto album, ‘Copper Changes Color’. I Caamp lo porteranno live in Europa in autunno, con una tappa anche nel nostro paese.

La band folk-rock di Upper Arlington, Ohio, suonerà venerdì 17 ottobre alla Santeria di Milano. I biglietti saranno disponibili sui circuiti Ticketmaster e Ticketone da venerdì prossimo (13/6); i costi non sono stati ancora rivelati.

Attivi già dai tempi della high school nel 2012, i Caamp hanno pubblicato il primo omonimo LP quattro anni dopo, nel 2016. È stato seguito da ‘Boys’ (2018), ‘By & By’ (2019), ‘Lavander Days’ (2022) e, per l’appunto, ‘Copper Changes Color’ (2025).