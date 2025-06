Caamp: ‘Copper Changes Color’ (Mom+Pop, 2025)

🎵 Alternative folk-rock | 🏷 Mom+Pop | 🗓 6 giugno 2025

Non l’Atene in Grecia, neanche l’Athens in Georgia (quella da cui provengono i REM), bensì la più modesta Athens in Ohio, cittadina di poco meno di 25.000 abitanti. È nello stato che ha dato i natali (anche) ai componenti dei National che si sono incontrati Taylor Meier ed Evan Westfall, divenuti amici durante una colonia estiva delle locali scuole medie, poi rimasti compagni di banco al liceo, co-scritti all’università e quindi colleghi in una band. I Caamp si sono formati intorno al 2013, e nel 2016 erano già giunti al primo, omonimo LP, seguito da altri due dischi in tre anni (‘Boys’ del 2018 e ‘By & By’ del 2019) e quindi da ‘Lavender Days’ del 2022, primo lavoro per un’etichetta importante, la Mom+Pop, che pubblica anche questo ‘Copper Changes Color’, che dunque rappresenta la loro quinta raccolta di canzoni.

Composto in un soggiorno newyorkese utile a staccare da un periodo molto stressante per il gruppo, il nuovo album dei Caamp è stato registrato tra la stessa Grande Mela (al Sear Sound Studio) e il celeberrimo Sonic Ranch di Tornillo, Texas. È co-prodotto insieme a Beatriz Artola e Tucker Martine (Decemberists, Mudhoney, Neko Case, Laura Veirs e tanti altri), nome che dovrebbe rendere l’idea di quanto il quintetto sia quotato nell’ambiente del folk-rock alternativo. Pensate a degli Strokes attratti più da Neil Young e Bob Dylan che dai Velvet Underground, e potrete avere l’idea di quanto è incluso nei solchi di ‘Copper Changes Color’.

L’album numero 5 dei Caamp è della famiglia di quei dischi che si possono definire “assai godibili”, che non cambiano i destini di un’annata musicale ma che si lasciano ascoltare volentieri fino a fine stagione. Riesce a barcamenarsi egregiamente tra indie-rock e alt-country, con una propensione alla melodia ribadita in ognuna delle undici tracce in scaletta. Ci sono dei gran singoli (‘Millions’, ‘Porchswing’, ‘Mistakes’), e pure ballate romantiche il giusto (‘One True Way’, ‘Fairview Feeling’, ‘Living & Dying & In Between’). Buon lavoro dunque, sperando di poter verificare presto (il 17 ottobre a Milano) quanto di egregio si dice delle loro esibizioni live.

🙂

Copper Changes Color by Caamp