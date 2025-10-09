Calexico in auditorium, a Parma e Milano

Frequentemente nel nostro paese, i Calexico non mancheranno di passarci nemmeno nella prossima primavera: sono infatti due le date in programma per la storica band di Tucson.

Joey Burns, John Convertino e compagni si esibiranno lunedì 4 maggio all’Auditorium Paganini di Parma e martedì 5 all’Auditorium di Milano.

Dei biglietti non si conoscono ancora i costi. Entrambe le date saranno in prevendita da venerdì della prossima settimana (17/10) sul circuito Ticketone, quelli per la data di Milano anche su Ticketmaster.

Sono dodici gli album sinora pubblicati dai Calexico, il più recente è ‘El Mirador’ uscito nel 2022.

 

